سباق دراجات للسيدات بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف الرياض اليوم سباق السيدات للدراجات الهوائية بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات، ضمن روزنامة الموسم الرياضي الداخلي 2021م. وسينطلق السباق المخصص للمواطنات ومسافته 15 كلم «فردي ضد الساعة» في تمام الثالثة مساء من أمام البوابة رقم 5 لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالطريق المؤدي لمطار الملك خالد الدولي. وأوضحت رئيسة اللجنة النسائية باتحاد الدراجات، الأميرة مشاعل بنت فيصل أن سباق السيدات خطوة فاعلة لتمكين المرأة من ممارسة رياضة الدراجات وخطوة أولى لهن للاحتراف مستقبلا، خاصة أن هذا النوع من السباقات يساعد في تطوير مستوى المتسابقات.

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