الرياض وجدة تستضيفان 3 مجموعات بأبطال آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مدينتي الرياض وجدة لاستضافة مباريات 3 مجموعات في دوري أبطال آسيا (الأولى والثالثة والرابعة) بنظام التجمع، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد

وقال الاتحاد القاري أمس إن اختياراته للدول المستضيفة تم بعد مشاورات مكثفة مع الاتحادات الوطنية المشاركة والشركاء التجاريين وكافة أطراف اللعبة.

وتقام مباريات منطقة غرب آسيا في الفترة من 14-30 أبريل، حيث تستضيف الرياض منافسات المجموعتين الأولى والرابعة، على أن تقام مباريات المجموعة الثالثة في جدة، وتقام مباريات المجموعة الثانية في مدينة الشارقة، على أن تستضيف الهند منافسات المجموعة الخامسة.

أما في منطقة شرق آسيا فقد قرر الاتحاد تأجيل منافسات دور المجموعات الذي كان مقررا في الفترة من 21 أبريل إلى 7 مايو، حيث سيكون الموعد الجديد خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار قيود السفر الحالية وتحديات الحظر التي تفرضها جائحة كوفيد 19.

وسوف تستضيف تايلاند منافسات المجموعات السادسة والسابعة والعاشرة، في حين سيتم لاحقا تحديد مستضيف المجموعتين الثامنة والعاشرة.

وتقرر أيضا تأجيل مباريات الأدوار التمهيدية لمنطقة شرق آسيا، حيث ستقام الآن بنظام التجمع في ذات الدول التي تستضيف المجموعات التي يتأهل إليها الفائزون من كل مباراة في الأدوار التمهيدية.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية تحصل على المركز الثاني في مجموعات كل منطقة.

ويقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب يومي 21 و27 نوفمبر.

متطلبات رجحت كفة المستضيفين







ضمان تطبيق أعلى معايير وبروتوكولات الصحة والسلامة



وجود الحد الأدنى من قيود السفر والحجر الصحي للأندية القادمة



سهولة رحلات السفر والوضع الصحي في الدولة المضيفة



وجود ملاعب كافية لإقامة المباريات



إجراء فحوصات كوفيد 19 بشكل إلزامي على جميع اللاعبين والمسؤولين، بحيث يتحمل الاتحاد الآسيوي كل التكاليف



المجموعات والمدن المستضيفة (غرب آسيا)

الأولى (الرياض)

الهلال، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، والاستقلال الطاجيكستاني ومتأهل من التصفيات (الغرافة القطري أو أي جي أم كاي الأوزبكستاني).

الثانية (الشارقة)

الشارقة ، تراكتور الإيراني، باختاكور الأوزبكستاني ومتأهل من التصفيات (الوحدة السعودي أو القوة الجوية العراقي).

الثالثة (جدة)

الأهلي السعودي والدحيل القطري، والاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

الرابعة (الرياض)

النصر السعودي والسد القطري، والوحدات الأردني ومتأهل من التصفيات (فولاد خوزستان الإيراني أو العين الإماراتي).

الخامسة (غوا - الهند)

غوا الهندي، وبيرسيبوليس الإيراني، والريان القطري، ومتأهل من التصفيات (الوحدة الإماراتي أو الزوراء العراقي).