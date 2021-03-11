الاتحاد يستعيد رودريقيز ويؤجل حسم عقد سعود

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وتمت مضاعفة المكافأة هذه المرة ولا سيما أن الفوز أتى على حساب المتصدر، كما عزز موقع الفريق في المركز الثالث.
من جهة أخرى، أتم اللاعب غاري رودريقيز جاهزيته البدنية واللياقية، حيث وافق المدير الفني فابيو كاريلي على انضمامه للتدريبات بشكل تدريجي خلال الأسبوع المقبل.
وكان رودريقيز أصيب في مواجهة الاتحاد والهلال التي أقيمت في 26 ديسمبر وانتهت بالتعادل 1/1، حيث أكمل علاجه وتأهيله، إلا أن الإصابة عاودته مرة أخرى في نفس الموضع السابق ولكن في التدريبات.
وعلى صعيد متصل، أجلت إدارة النادي فتح ملف المدافع الشاب سعود عبدالحميد فيما يخص تجديد عقده الاحترافي، وذلك بعدما دخل اللاعب فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده.
وأرجعت الإدارة هذا التأجيل حتى يستطيع اللاعب التركيز فيما هو مطلوب منه كلاعب محترف ويقدم مستويات مميزة وثابتة مع الفريق، وخاصة أن الفريق ينافس على الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.
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