بعد فوز الزمالك على سيراميك كليوباترا بثنائية نظيفة .. باتشيكو: لن أرحل

الشارقة - اميمة ياسر - نفى البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك نيته الرحيل عن الفريق الأبيض، وذلك عقب انتصار فريقه اليوم الخميس، على سيراميكا كليوباترا، بثنائية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب «ستاد القاهرة الدولي»، بالجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري 2020-2021.

وأجاب المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء عن حقيقة رحيله عن نادي الزمالك عقب مباراة اليوم وتولي مدرب جديد المهمة الفنية للفريق، قائلًا: «ليس لدي اي معلومة عن تواجد مدرب جديد للزمالك خلال الفترة المقبلة ولم يخبرني احد بال حيا ومستعد للتواجد في المران غدا».