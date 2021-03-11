إيليز مرتنس تقلب تأخرها إلى فوز دراماتيكي على جيسيكا بيغولا

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دبي: قلبت البلجيكية إيليز مرتنس المصنفة العاشرة تأخرها بمجموعة وأنقذت ثلاث كرات لحسم المباراة لمنافستها الأميركية جيسيكا بيغولا، إلى فوز دراماتيكي 5-7 و7-5 و6-صفر في ربع نهائي دورة دبي لكرة الضرب الخميس، وتأهلت الى نصف النهائي.

وكانت البلجيكية، المصنفة 18 عالميا، خسرت المجموعة الاولى 5-7 وتأخرت في الثانية 2-5 قبل أن تنتفض وتبلغ نصف نهائي احدى الدورات للمرة 15 في مسيرتها.

وقالت مرتنس "من المذهل العودة بهذه الطريقة. لم أكن أريد التخلي (عن المباراة)، وتابعت الصراع واعتقدت أنها هذه هي الروح اليوم".

وسبق لمارتنس (25 عاما) أن احرزت لقب كأس جيبسلاند في ملبورن الشهر الماضي، كما يتضمن سجلها 11 فوزا مقابل خسارة يتيمة هذا العام.

ارسلت مرتنس للفوز بالمجموعة الاولى والنتيجة 5-4، قبل أن تخسر ثماني نقاط تواليا، وبالتالي حسمتها بيغولا لصالحها بعد 75 دقيقة على وقع خطأ مزدوج من منافستها.

وتقدمت بيغولا في المجموعة الثانية 4-1، قبل أن تنجح مرتنس في كسر ارسال منافستها والنتيجة 5-3، ومنعتها من حسم المجموعة والمباراة لصالحها.

وأنقذت البلجيكية ثلاث كرات للأميركية لحسم اللقاء في الشوط التالي مدركة التعادل 5-5، قبل أن "تسرق" المجموعة 7-5 لتفرض الثالثة.

ومقابل انهيار بيغولا، فازت مرتنس بالاشواط الـ 11 التالية، لتحجز بطاقتها الى المربع الذهبي.

وكانت بيغولا تأهلت الى ربع نهائي دبي من دون أن تخسر سوى 8 أشواط في المباريات الثلاث التي خاضتها في الادوار السابقة.

وانتهت مغامرة الاميركية عند ابواب الدور ربع النهائي في الامارات، بعد دخولها نادي الثمانية في بطولة استراليا المفتوحة، أولى دورات الغراند سلام، ونصف نهائي دورة الدوحة الاسبوع الماضي.

وضربت مرتنس موعدا في نصف النهائي مع الاسبانية غاربينيي موغوروسا التاسعة والفائزة على البيلاروسية أرينا سابالنكا الثالثة 3-6 و6-3 و6-2.

وبدورها، قلبت وصيفة بطلة الدوحة قبل اسبوع تخلفها في المجموعة الاولى الى فوز وتأهلت الى المربع الذهبي في دبي للمرة الثالثة في سبع مشاركات.

وتأهلت التشيكية باربورا كريتشيكوفا المصنفة 63، الى نصف نهائي احدى الدورات للمرة الاولى في مسيرتها بفوزها الساحق على الروسية المراهقة أناستازيا بوتابوفا 6-صفر و6-2.

وتابعت كريتشيكوفا المصنفة أولى سابقا في الزوجي، مغامرتها الناجحة في دبي بعدما أقصت العديد من الاسماء البارزة كاليونانية ماريا ساكاري (16) واللاتفية يلينا أوستابينكو والروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا.

وتلعب لاحقا السويسرية جيل تيشمان (54 عالميًا) مع المراهقة الاميركية كوكو غوف.