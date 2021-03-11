بطولة قطر المفتوحة: تأهل "تاريخي" لروبليف

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الدوحة: استفاد الروسي أندري روبليف المصنف ثامنًا عالميًا وحامل اللقب مرة أخرى من انسحاب خصم له ليبلغ هذه المرة الدور نصف النهائي من دورة قطر المفتوحة لكرة المضرب بعد انسحاب المجري مارتون فوتشوفيتش الخميس.

وكان روبليف (23 عامًا) بلغ ربع النهائي الاربعاء بعد انسحاب الفرنسي ريشار غاسكيه.

ولم يخض بعد الروسي المتوج مؤخرًا في روتردام الهولندية اي مباراة في قطر بعد أن أعفي من الدور الاول بصفته المصنف ثالثًا في الدورة، ليصبح أول لاعب في تاريخ دورات رابطة المحترفين بنظامها الجديد، أي منذ عام 1990، يستفيد من انسحابين متتاليين للخصم في الدورة ذاتها.

ويلتقي روبليف الفائز في نهائي العام الماضي على الفرنسي كورنتان موتيه تاليًا مع النمسوي دومينيك تييم المصنف اول في الدورة والرابع عالميًا او الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت الخامس في الدورة و13 عالميًا.

كما بلغ الاميركي تايلور فريتز المصنف 33 عالميًا المربع الاخير على حساب الكندي دينيس شابوفالوف المصنف رابعًا في قطر و11 عالميًا بمباراة ماراتونية 5-7، 6-3، 7-5.

ويلتقي فريتز (23 عامًا) تاليًا السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانيًا في الدورة والخامس عالميًا او الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي (45 عالميًا).

وكان فيدرر عاد الاربعاء إلى منافسات الكرة الصفراء من الباب الكبير بعد غياب 13 شهرًا لخضوعه لجراحتين في ركبته، بفوزه في الدور الثاني على البريطاني دانيال إيفانز.

وقال فريتز بعد الفوز "أشعر بحال جيدة، حققت العديد من الانتصارات الصعبة وهذا مهم لادائي، خرجت من الضغط وقمت بعمل جيد لذا يجب ان أستمر على هذا النحو".

وعن عودة فيدرر قال الاميركي "من الرائع ان يعود، شعرنا وانه مضى وقت طويل منذ غيابه".