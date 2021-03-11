شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى سيراميكا يخضعان لكشف منشطات بعد الخسارة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع ثنائى سيراميكا ميدو جابر والكاميرونى فابريس نجا لكشف منشطات عقب مباراة الزمالك اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري المصري وانتهت بفوز الأبيض بثنائية نظيفة.

وجاء إختيار ميدو جابر والكاميرونى فابريس نجا بطريقة عشوائية حسب قوانين المنظمة الدولية للمنشطات وفيفا للحفاظ على مثالية اللعبة ومنع دخول المواد المحظورة.

وخسر سيراميكا أمام الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.

افتتح التسجيل للزمالك أشرف بن شرقى فى الدقيقة 5 قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثانى فى الدقيقة 19 من تسدسة قوية سكنت شباك عامر عامر حارس سيراميكا.

وواصل الزمالك تربعه على صدارة ترتيب الدورى المصري برصيد 33 نقطة جمعها من 14 مباراة بعد تحقيق 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 15 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و4 خسائر.