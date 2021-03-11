شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقه والزود عن مرماه.. جنش رجل مباراة الزمالك وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى نادى الزمالك، على لقب رجل مباراة القلعة البيضاء مع سيراميكا، بعد تألقه اللافت والزود عن مرماه وإنقاذه العديد من الفرص الخطرة، والحفاظ على نظافة شباكة ومكسب فريقه بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الخميس، على إستاد القاهرة.



جنش

وكتب الحساب الرسمى لنادى الزمالك عبر تويتر: "ورجل مباراة اليوم هو محمود عبدالرحيم جنش".





من ناحية أخرى، اختارت لجنة المنشطات ثنائى الزمالك محمود عبد الرحيم جنش وأحمد فتوح لخضوعهم لاختبار الكشف عن المنشطات عقب مواجهة الفريق الأبيض أمام سيراميكا فى بطولة الدورى والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2 / 0 .

وتم سحب عينة تحليل المنشطات للثنائى، عقب المباراة التى جمعت الفريقين بإستاد القاهرة فى الجولة الـ15 للدورى المصرى، وتقوم اللجنة المكلفة من وكالة مكافحة المنشطات باختيار اللاعبين بطريقة عشوائية للخضوع للتحليل.

وفاز الزمالك على سيراميكا، بهدفين نظيفي،ن فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز ، أحرز الأهداف أشرف بن شرقى وإمام عاشور .

وبالفوز أمام سيراميكا، استطاع الزمالك أن يؤمن صدارته لبطولة الدورى، برصيد 33 نقطة، جمعها من 14 مباراة بعد تحقيق 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 15 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و4 خسائر.