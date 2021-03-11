شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 11 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 11 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، 19 مارس موعد إعلان قائمة المنتخب لمباراتىّ كينيا وجزر القمر 19 مارس موعد إعلان قائمة المنتخب لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فيفا يتفقد مركز المنتخبات الوطنية بـ6 أكتوبر.. صور علي معلول يشارك في تدريبات الأهلي السبت.. وأيمن أشرف يكتفي بالتأهيل مران الأهلي.. موسيماني يطالب اللاعبين بالتركيز في مواجهة فيتا كلوب ويطمئن على المصابين بن شرقي يغيب عن الزمالك في مباراة حرس الحدود للإيقاف نائب رئيس النادي: الزمالك لم يتلق أى تمويل من الداخل أو الخارج تدريبات منفردة لمحمود عبد العزيز في الزمالك المستشار القانونى لممدوح عباس يبرئه من أى تعاقدات مع لاعبين أو مدربين للزمالك