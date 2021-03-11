شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الزمالك على منافسه سيراميكا بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء ،اليوم، الخميس على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى المصري.

افتتح التسجيل للزمالك أشرف بن شرقى فى الدقيقة 5 قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثانى للأبيض فى الددقيقة 19 من تسديدة قوية سكنت شباك عامر عامر حارس سيراميكا.

بهذة النتيجة يستمر الزمالك في الصدارة برصيد 33 نقطة جمعها من 14 مباراة بعد تحقيق 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 15 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و4 خسائر.

بدأ الزمالك مباراة سيراميكا بقوة هجومية املا في احراز هدف التقدم مبكرا واحراز فوزا كبيرا يصالح به الجماهير، وبالفعل نجح اشرف بن شرقي في الدقيقة 5 من احراز هدف التقدم من مهارة فردية رائعة .