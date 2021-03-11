شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز الزمالك على منافسه سيراميكا بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء ،اليوم، الخميس على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى المصري.
افتتح التسجيل للزمالك أشرف بن شرقى فى الدقيقة 5 قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثانى للأبيض فى الددقيقة 19 من تسديدة قوية سكنت شباك عامر عامر حارس سيراميكا.
بهذة النتيجة يستمر الزمالك في الصدارة برصيد 33 نقطة جمعها من 14 مباراة بعد تحقيق 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 15 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و4 خسائر.
وضم تشكيل سيراميكا كلا من عامر عامر في حراسة المرمى،فى الدفاع خالد صبحي، طارق سامي، محمد توني، باتريس،فى الوسط صالح جمعة، محمد إبراهيم، ميدو جابر، شادي حسين، محمود نبيل،فى الهجوم أحمد ياسر ريان.