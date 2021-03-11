شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراميكا: هاجمنا الزمالك بسبب غياب العناصر الدفاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه هيثم شعبان المدير الفنى لفريق سيراميكا التهنئة إلى فريق الزمالك بعد فوز الأخير بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد القاهرة ضمن منافستت الجولة الـ15 من بطولة الدوري الممتاز.

وقال هيثم شعبان : الزمالك قدم مباراة قوية ويضم لاعبين على مستوى عالً من الكفاءة ، وتابع:" أهنئ الزمالك لأنه فريق محترم ، كما أن سيراميكا يعانى من عودة بعض اللاعبين من الاصابات .

وأضاف شعبان أن الفريق لم يستطيع التعامل مع المباراة من اول دقيقة وسيبدأ التركيز من المباراة القادمة قائلا :" هنبدأ نركز في الماتش اللي جاي ".

وأشار المدير الفنى أن سيراميكا أضاع الكثير من الفرص وهذا لا يصح فى مباراة كبيرة والزمالك استطاع أن يستغل الفرص التى اتيحت له وغاب عنا التوفيق.

وقال مدرب فريق سيراميكا أن فريقه لعب المباراة بعناصر هجومية من البداية بسبب غياب العناصر الدفاعية وكان قد أعطى لاعبيه تعليمات بالحفاظ على عدم تقدم الزمالك اول نص ساعة لان هذا هو الوقت الذى يسجل فيه المنافس.

وإختتم هيثم شعبان حديثه بأن عدم خوض فترة إعداد جيدة تسبب في اصابة عدد من اللاعبين المباريات الماضية كما أن خلق الفرص التهديفية أمر جيد خاصة أمام الزمالك .