شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤمن صدارة الدورى بثنائية بن شرقي وعاشور في سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزا هاما امام سيراميكا في الجولة الخامسة عشر من الدورى والمقامة علي استاد القاهرة، بهدفين نظيفين احرزهما المغربي اشرف بن شرقي في الدقيقة 5 وامام عاشور في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

بهذة النتيجة يستمر الزمالك في الصدارة برصيد 33 نقطة جمعها من 14 مباراة بعد تحقيق 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 15 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و4 خسائر.

بدأ الزمالك مباراة سيراميكا بقوة هجومية املا في احراز هدف التقدم مبكرا واحراز فوزا كبيرا يصالح به الجماهير، وبالفعل نجح اشرف بن شرقي في الدقيقة 5 من احراز هدف التقدم من مهارة فردية رائعة.

استمر الزمالك في الهجوم لزيادة الاهداف ، وكان هجوم الزمالك هو الاخطر علي مدار الـ 30 دقيقة الاولى في المباراة ، في المقابل فان فريق سيراميكا حاول مبادلة الزمالك الهجمات علي استحياء .

وفي الدقيقة 18 ينجح امام عاشور في احراز الهدف الثاني لفريق الزمالك من تسديدة رائعة خدعت عامر عامر حارس المرمي معلنا تقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

حاول لاعبو سيراميكا احراز هدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول الا ان تألق دفاع الزمالك حال دون احراز اهداف، وهدأ أداء لاعبو الزمالك مع نهاية الشوط لينتهي بتقدم الزمالك 2/0.

بدأ الشوط الثاني بمحاولات هجومية للاعبي سيراميكا ولكن دون خطورة كبيرة علي مرمي جنش حارس مرمي الزمالك، قابلها بعض الهجمات المرتدة من لاعبي الزمالك مستغلين تقدم لاعبي سيراميكا، الا ان جميع محاولات الفريقين لم تسفر عن أي اهداف جديدة لتستمر النتيجة 2/0 للزمالك بعد مرور 60 دقيقة.

لاعبو سيراميكا لم يفقدوا الأمل في العودة للمباراة وزادت الفاعلية الهجومية للضيوف، وكاد احمد ياسر ريان ان يحرز هدف فريقه الأول من انفراد تام بمحمود جنش، الا ان الأخير استطاع الإمساك بالكرة بسهولة، قبل ان يعلن حكم المباراة وقوع احمد ياسر ريان في تسلل.

وفي الدقيقة 66 يحرز اشرف بن شرقي الهدف الثالث للزمالك والثاني له ، الا ان الحكم محمود ناجي الغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب خطأ علي امام عاشور لصالح صالح جمعة لاعب سيراميكا قبل احراز الهدف لتستمر النتيجة 2 / 0 للزمالك.

نشط لاعبو سيراميكا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة الا ان الهجمات كانت دون خطورة لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.