شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك باتشيكو يمتع قبل مواجهة الترجى التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمئن فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، جماهيره قبل المواجهة الحاسمة أمام الترجى التونسى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد الفوز الممتع أمام سيراميكا بهدفين نظيفين، فى الجولة الخامسة عشر من الدورى والتى أقيمت على استاد القاهرة، أحرزهما المغربى أشرف بن شرقى فى الدقيقة 5، وإمام عاشور فى الدقيقة 18 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يستمر الزمالك فى صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 33 نقطة جمعها من 14 مباراة بعد تحقيق 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 15 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و4 خسائر.

ويأمل نادى الزمالك فى تحقيق الفوز على الترجى فى المباراة المقبلة، التى ستقام فى استاد القاهرة، لإحياء آماله فى الصعود لدور ربع النهائى، بعدما سقط فى فخ التعادل فى أول مباراتين، والهزيمة أمام الترجى بثلاثية فى استاد رادس فى تونس.

ويحتل نادى الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين فقط من 3 مباريات، خلف نادى مولودية الجزائر صاحب المركز الثانى برصيد 5 نقاط، فيما يأتى الترجى فى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ويتذيل تونجيث السنغالى المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ويغيب أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى وطارق حامد لاعبى الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود فى بطولة كأس مصر للإيقاف على خلفية حصولهم على البطاقة الصفراء الثالثة أمام سيراميكا، في اللقاء الذى أقيم ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز.