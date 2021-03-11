شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس : "الحكم يخطئ والـ VAR يتميز " في لقاء الزمالك وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الزمالك * سيراميكا كليوباترا
المسابقة : الجولة ال 15 من بطولة الدوري العام
الملعب : إستاد القاهرة
نتيجة المباراة : هدفين مقابل لاشئ لصالح الزمالك
حكم المباراة : محمود ناجي
المساعد الأول : محمود أبوالرجال
المساعد الثاني : محمد محمود لطفي
الحكم الرابع : أحمد لطفي
حكام ال VAR : عبدالعزيز السيد , عاطف حسين
ميزان التقييم لطاقم الحكام:
حكم المباراة : محمود ناجي
عنصر اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية جيدة وأستخدام جيد لعنصر التحمل العام ، تحمل السرعة ، والسرعة القصوي خاصة في الدقائق 33 ، 42 باستثاء الدقيقة 42 ، 48 واصتدام الكرة به والوقوف في مسار اللعب مما تسبب في اعاقة تحركات اللاعبين .
العقوبات الأنضباطية والبطاقات : أنذر الحكم كلا من أحمد عيد , بن شرقي ، محمود علاء, زيزو من الزمالك في الدقائق 29 , 71 ، 66 ، 80 نتيجة التهورواضاعه الوقت كما أنذر كلا من ميدو جابر , طارق سامي من سيراميكا في الدقائق 31 , 62 نتيجة التهور والمسك .
تقييم مبدا إتاحة الفرصة : تطبيق صحيح لمبدأ إتاحة الفرصة في الدقيقة 30 من الشوط الأول .
تقييم الحكمان المساعدان :
المساعد الأول :أشار علي حالات التسلل في الدقيقة 27 ، 50 وتعاون بالقرار في الدقيقة 2، 36 , 57 بتقدير صحيح ، واشار باستمرار اللعب في الدقيقة 8 بتقدير امتياز .
المساعد الثاني :أشار علي حالات التسلل في الدقائق 5 , 39 , 58 وتعاون بالقرار في الدقيقة 76 ، 94 بتقدير جيد .
الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .
حكام الVAR: تدخل صحيح من الVAR في إلغاء هدف الزمالك الثالث .