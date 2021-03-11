شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس : "الحكم يخطئ والـ VAR يتميز " في لقاء الزمالك وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك * سيراميكا كليوباترا

المسابقة : الجولة ال 15 من بطولة الدوري العام

الملعب : إستاد القاهرة

نتيجة المباراة : هدفين مقابل لاشئ لصالح الزمالك

حكم المباراة : محمود ناجي

المساعد الأول : محمود أبوالرجال

المساعد الثاني : محمد محمود لطفي

الحكم الرابع : أحمد لطفي

حكام ال VAR : عبدالعزيز السيد , عاطف حسين

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة : محمود ناجي

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : في مباراة من المباريات ذات درجة صعوبة متوسطة نتيجة عدم وجود اختبارات تحكيمية باستثناء الهدف الثالث الذي تم الغاءة عن طريق تقنية ال VAR والقرار صحيح تفاصيل وتحليل الحالة :

في الدقيقة 65 مخالفة واضحه من لاعب الزمالك إمام عاشور ضد لاعب سيراميكا صالح جمعه في منتصف الملعب الحكم قريب جدا ولدية الزاويه التي تسمح له باتخاذ القرار الصحيح , ويشير باستمرار اللعب ويحتسب الهدف ثم يقوم الVAR باستدعاءة للمشاهده ويتأكد الحكم من وجود المخالفة ويقوم بالغاء الهدف ويحتسب مخالفة لصالح سيراميكا وفي الحقيقة تدخل متميز من الحكم عبدالعزيز السيد .

عنصر اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية جيدة وأستخدام جيد لعنصر التحمل العام ، تحمل السرعة ، والسرعة القصوي خاصة في الدقائق 33 ، 42 باستثاء الدقيقة 42 ، 48 واصتدام الكرة به والوقوف في مسار اللعب مما تسبب في اعاقة تحركات اللاعبين .

تطبيق مبدأ اتاحة الفرصة : تطبيق جيد في الدقيقة 47 واستمرار لعب لصالح فريق سيراميكا .

العقوبات الأنضباطية والبطاقات : أنذر الحكم كلا من أحمد عيد , بن شرقي ، محمود علاء, زيزو من الزمالك في الدقائق 29 , 71 ، 66 ، 80 نتيجة التهورواضاعه الوقت كما أنذر كلا من ميدو جابر , طارق سامي من سيراميكا في الدقائق 31 , 62 نتيجة التهور والمسك .

تقييم مبدا إتاحة الفرصة : تطبيق صحيح لمبدأ إتاحة الفرصة في الدقيقة 30 من الشوط الأول .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول :أشار علي حالات التسلل في الدقيقة 27 ، 50 وتعاون بالقرار في الدقيقة 2، 36 , 57 بتقدير صحيح ، واشار باستمرار اللعب في الدقيقة 8 بتقدير امتياز .

المساعد الثاني :أشار علي حالات التسلل في الدقائق 5 , 39 , 58 وتعاون بالقرار في الدقيقة 76 ، 94 بتقدير جيد .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .

حكام الVAR: تدخل صحيح من الVAR في إلغاء هدف الزمالك الثالث .