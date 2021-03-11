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ناصر عباس : "الحكم يخطئ والـ VAR يتميز " في لقاء الزمالك وسيراميكا

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القاهرة - سامية سيد - الزمالك * سيراميكا كليوباترا

المسابقة : الجولة ال 15 من بطولة الدوري العام 

الملعب  : إستاد القاهرة

نتيجة المباراة : هدفين مقابل لاشئ لصالح الزمالك

حكم المباراة : محمود ناجي

المساعد الأول : محمود أبوالرجال

المساعد الثاني : محمد محمود لطفي

الحكم الرابع : أحمد لطفي 

حكام ال VAR : عبدالعزيز السيد , عاطف حسين

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة : محمود ناجي

 

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : في مباراة من المباريات ذات درجة صعوبة متوسطة نتيجة عدم وجود اختبارات تحكيمية باستثناء الهدف الثالث الذي تم الغاءة عن طريق تقنية ال VAR والقرار صحيح تفاصيل وتحليل الحالة :

 

في الدقيقة 65 مخالفة واضحه من لاعب الزمالك إمام عاشور ضد لاعب سيراميكا صالح جمعه في منتصف الملعب الحكم قريب جدا ولدية الزاويه التي تسمح له باتخاذ القرار الصحيح  , ويشير باستمرار اللعب ويحتسب الهدف ثم يقوم الVAR باستدعاءة للمشاهده ويتأكد الحكم من وجود المخالفة ويقوم بالغاء الهدف ويحتسب مخالفة لصالح سيراميكا وفي الحقيقة تدخل متميز من الحكم عبدالعزيز السيد .

 

عنصر اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية جيدة وأستخدام جيد لعنصر التحمل العام ، تحمل السرعة ، والسرعة القصوي خاصة في الدقائق 33 ، 42  باستثاء الدقيقة 42 ، 48 واصتدام الكرة  به والوقوف في مسار اللعب مما تسبب في اعاقة تحركات اللاعبين .

 

تطبيق مبدأ اتاحة الفرصة : تطبيق جيد في الدقيقة 47 واستمرار لعب لصالح فريق سيراميكا .

 

العقوبات الأنضباطية والبطاقات : أنذر الحكم كلا من أحمد عيد , بن شرقي ، محمود علاء, زيزو من الزمالك في الدقائق 29 , 71 ، 66 ، 80 نتيجة التهورواضاعه الوقت كما أنذر كلا من ميدو جابر , طارق سامي من سيراميكا في الدقائق 31 , 62 نتيجة التهور والمسك .

 

تقييم مبدا إتاحة الفرصة : تطبيق صحيح لمبدأ إتاحة الفرصة في الدقيقة 30 من الشوط الأول .

 

تقييم الحكمان المساعدان :

 

المساعد الأول :أشار علي حالات التسلل في الدقيقة 27 ، 50 وتعاون بالقرار في الدقيقة 2، 36 , 57 بتقدير صحيح ، واشار باستمرار اللعب في الدقيقة 8 بتقدير امتياز .

 

المساعد الثاني :أشار علي حالات التسلل في الدقائق 5 , 39 , 58 وتعاون بالقرار في الدقيقة 76 ، 94 بتقدير جيد .

 

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .

 

حكام الVAR: تدخل صحيح من الVAR في إلغاء هدف الزمالك الثالث .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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