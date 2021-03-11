شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو : لم يبلغني أحد برحيلي عن الزمالك ومستعد لقيادة المران غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عبر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بفوز الفريق علي سيراميكا اليوم بهدفين نظيفين في الجولة الـ 15 للدورى.

وقدم باتشيكو التهنئة للاعبين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلا : اهنئ اللاعبين علي الاداء والفوز، وهذا نتيجة العمل فى الفترة الماضية والعمل اليومي، واللاعبين اثبتوا اننا فريق كبير.

وأضاف باتشيكو انه قاد الزمالك في 7 مباريات الموسم الماضي و13 أو 14 مباراة في الموسم الحالي ولم يخسر الفريق سوى 3 مباريات، مشددا علي ان الزمالك افضل فريق في مصر يلعب كرة قدم، وقدمنا اداء مميز امام سيراميكا وهذا منعهم من تقديم مباراة جيدة امامنا، وحسينا من مواقع التواصل الاجتماعي بدعم الجماهير لنا وكل ما قدمناه بسبب هؤلاء الجماهير

وعن رحيله عن الفريق أكد باتشيكو عدم ابلاغ الإدارة له بالرحيل او البقاء حتي الان مشددا علي انه متعاقد مع الزمالك منذ 5 أشهر ولكن إدارة النادي لم تتعاقد مع لاعب بناء علي رغبته، مؤكدا انه مستعد لقيادة المران غدا.

وحقق فريق الزمالك فوزا هاما امام سيراميكا في الجولة الخامسة عشر من الدورى والتي أقيمت علي استاد القاهرة، بهدفين نظيفين احرزهما المغربي اشرف بن شرقي في الدقيقة 5 وامام عاشور في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

بهذة النتيجة يستمر الزمالك في الصدارة برصيد 33 نقطة جمعها من 14 مباراة بعد تحقيق 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 15 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و4 خسائر.