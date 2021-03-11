شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. أعراض الإصابة تظهر علي باتشيكو أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت أعراض الاصابة التي تعرض لها البرتغالي جايمي باتشيكو الفنى لفريق الزمالك في غضروف الركبة، خلال دخوله أرض الملعب استعدادا لمواجهة سيراميكا ، ولم يستطيع باتشيكو الحركة بسهولة حيث كان "يعرج" خلال تحركه من غرف الملابس إلى مقاعد البدلاء استعدادا لانطلاق المباراة.

وانطلقت مباراة الزمالك وسيراميكا في الجولة الخامسة عشر من الدورى والمقامة علي استاد القاهرة، يدير المباراة محمود ناجي حكم ساحة، ويعاونة كل من محمد محمود لطفي، ومحمود أبوالرجال ، ويتواجد أحمد إبراهيم كحكم رابع في لقاء الزمالك وسيراميكا ، فيما يتواجد محمود بسيوني كحكما للفيديو، ويعاونه عاطف حسين مساعدا له.

الزمالك يدخل مباراة سيراميكا محتلا صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة جمعها بعد خوض 13 مباراة بعد تحقيق 9 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 14 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و3 خسائر.

يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : امام عاشور- اشرف بن شرقي – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما

فيما يبدأ فريق سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : عامر عامر

خط الدفاع : خالد صبحي، طارق سامي، محمد توني، باتريس

خط الوسط : صالح جمعة، محمد إبراهيم، ميدو جابر، شادي حسين، محمود نبيل

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان