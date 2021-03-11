شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار منشطات لجنش وأحمد فتوح بعد مباراة الزمالك و سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة المنشطات ثنائي الزمالك محمود عبد الرحيم جنش وأحمد فتوح لخضوعهم لاختبار الكشف عن المنشطات عقب مواجهة الفريق الأبيض أمام سيراميكا فى بطولة الدورى والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2 / 0 .

وتم سحب عينة تحليل المنشطات للثنائى عقب المباراة التى جمعت الفريقين بإستاد القاهرة في الجولة الـ15 للدوري المصري وتقوم اللجنة المكلفة من وكالة مكافحة المنشطات باختيار اللاعبين بطريقة عشوائية للخضوع للتحليل .

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز ، أحرز الأهداف أشرف بن شرقى ، و إمام عاشور .

وبالفوز امام سيراميكا استطاع الزمالك أن يؤمن صدارته لبطولة الدورى ، برصيد 33 نقطة ، جمعها من 14 مباراة بعد تحقيق 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 15 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و4 خسائر.