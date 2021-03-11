شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يهدر هدفا محققا لسيراميكا أمام الزمالك فى الدقيقة 89.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا هدفا محققا لفريقه أمام الزمالك فى الدقيقة 89 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى المصري.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمي : محمود جنش،خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة،خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي،خط الهجوم : امام عاشور- اشرف بن شرقي – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

وضم تشكيل سيراميكا كلا من عامر عامر في حراسة المرمى،فى الدفاع خالد صبحي، طارق سامي، محمد توني، باتريس،فى الوسط صالح جمعة، محمد إبراهيم، ميدو جابر، شادي حسين، محمود نبيل،فى الهجوم أحمد ياسر ريان.

يدير المباراة محمود ناجي حكم ساحة، ويعاونة كل من محمد محمود لطفي، ومحمود أبوالرجال ، ويتواجد أحمد إبراهيم كحكم رابع في لقاء الزمالك وسيراميكا ، فيما يتواجد محمود بسيوني كحكما للفيديو، ويعاونه عاطف حسين مساعدا له.

الزمالك يدخل مباراة سيراميكا محتلا صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة جمعها بعد خوض 13 مباراة بعد تحقيق 9 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 14 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و3 خسائر.