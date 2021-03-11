شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 11 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الخميس 11 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الخطيب ورئيس «إستادات» يتبادلان الدروع في افتتاح «الأهلي الأقصر»

وزير الرياضة يفتتح فرع النادى الأهلى بمدينة طيبة شمال الأقصر.. صور

شهدت محافظة الأقصر، مساء اليوم، الخميس، افتتاح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة لفرع النادى الأهلى بمدينة طيبة شمال المحافظة، وذلك بحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وأعضاء مجلس إدارة النادي، ولفيف من رموز وقيادات ونجوم القلعة الحمراء، والشخصيات العامة.

الخطيب ورئيس «إستادات» يتبادلان الدروع في افتتاح «الأهلي الأقصر»

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة «إستادات»، العضو المنتدب، على تبادل الدروع في حفل افتتاح فرع «الأهلي الأقصر» الذي أقيم مساء اليوم ،الخميس، بمدينة طيبة بالأقصر، وذلك في ظل التعاون المثمر بين النادي والشركة، وذلك في إطار مشروعات الوحدة الاقتصادية بين الطرفين.

تعرف على برنامج الأهلي حتى موعد السفر إلى الكونغو

خاض فريق الأهلي مرانه في الواحدة والنصف ظهر اليوم الخميس بدون الحصول على راحة بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس بالجولة المؤجلة من الأسبوع الـ12 من عمر الدوري.