شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يحتفل بفوزه على شقيقه صالح في لقاء الزمالك وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عبد الله جمعة ظهير أيسر نادي الزمالك، بفوز فريقه على سيراميكا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، ونشر عبد الله جمعة صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، جمعته بشقيقه صالح في إحدى المراوغات خلال اللقاء وعلق عليها بقلب.



عبد الله وصالح جمعة

وحقق فريق الزمالك الفوز على سيراميكا بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت بينهما على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

نجح المغربي أشرف بن شرقي في إحراز الهدف الأول للأبيض في الدقيقة السادسة من بداية المباراة بعدما تلقى تمريرة من التونسي فرجاني ساسي و يسدد الكرة قوية في شباك عامر عامر حارس مرمى سيراميكا .

وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 19 بعدما تلقى تمريرة من فرجاني ساسي ليسدد الكرة قوية بمرمى حارس سيراميكا .

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 33 نقطة ويتصدر ترتيب جدول الدورى المصرى بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 21 نقطة، في المركز التاسع.

ويغيب أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود فى بطولة كأس مصر للإيقاف على خلفية حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة لحظة خروجه من مباراة الفريق اليوم أمام سيراميكا ونزول محمود عبد الرزاق شيكابالا فى اللقاء الذى أقيم ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز.

كما يتغيب عن مباراة الزمالك و الحرس أشرف بن شرقى ايضا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أيضا وكذلك طارق حامد للسبب ذاته.