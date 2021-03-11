شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري اليوم الخميس بعد مباراة الزمالك وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدول ترتيب الدوري المصري اليوم الخميس 11 / 3 /2021، بعد فوز نادى الزمالك على فريق سيراميكا، فى المباراة التى أقيمت اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفين الزمالك كل من المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 5، وإمام عاشور في الدقيقة 18 من عمر المباراة، التى شهدت تألق كبير من محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك.

وتعد مواجهة الزمالك وسيراميكا هى الأخيرة للبرتغالى جايمى باتشيكو الذى اقترب على الرحيل، بعدما اتفقت إدارة الزمالك مع الفرنسى باتريس كارتيرون على العودة مجددا للقلعة البيضاء.

ترتيب جدول الدوري المصري



ترتيب جدول الدوري المصري

واصل نادى الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 14 لقاء حقق خلالها 10 انتصارات وتعادل مباراتين وخسارة وحيدة، بينما يأتى الأهلي فى المركز الثانى برصيد 27 نقطة من 11 مباريات فقط انتصر في 8 منها وتعادل 3 مرات، وفى المركز الثالث يقبع بيراميدز برصيد 25 نقطة من 15 مباريات انتصر في 6 منها وتعادل 7 مرات وخسر مباراتين، بينما يحل المقاصة في المركز الرابع بـ23 نقطة من 15 مباراة، فاز فى 7 وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفًا.

ترتيب جدول الدوري المصري

يحتل نادى إنبى المركز الخامس برصيد 23 نقطة، ويقبع نادى المصري البورسعيدي في المركز السادس بـ22 نقطة، وتقدم الاتحاد للمركز السابع بنفس رصيد المصرى 22 نقطة، متفوقا على سيراميكا والجونة بنقطة واحدة في المركزين الثامن والتاسع، ثم سموحة وغزل المحلة برصيد (19) نقطة في المركز العاشر والحادى عشر، ثم أسوان "17" نقطة في المركز الثانى عشر.

وفي صراع الهبوط، يحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، ثم الإسماعيلي والإنتاج الحربي برصيد (10)، وأخيرا وادي دجلة متذيل الترتيب بـ9 نقاط.