شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتسلح بـ 24 لاعباً لمواجهة سموحة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لأسوان قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة سموحة غداً الجمعة، في مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد الأسكندرية.

وضمت القائمة كل من: الجبلاوي، أحمد سالم صافي، محمد جابر، محمود شبانة، فادي طلعت، عمرو الحلواني، أحمد الألفي، سيد فريد، خالد وليد، محمد العشري، هيثم الفيل، محمد جمال تريكة، أحمد خالد، محمد أسامة، إيمانويل ايجيبتور، أحمد صغيري، سولمون منساة، أحمد دحروج، عمر رضوان، حمزة مجدي، صلاح الدين يحيي،عمرو ناصر، أحمد بلية، عمر الداحي.

وحذر علاء عبد العال المدير الفنى لأسوان لاعبى الفريق من التهاون فى لقاء سموحة خاصة بعد الخسارة فى آخر مباراتين أمام البنك الأهلى ثم بيراميدز.

وشدد عبد العال، على ضرورة تصحيح المسار خلال المباراة المرتقبة واستعادة طريق الانتصارات والنتائج الإيجابية، فى ظل تقارب النقاط بين جميع الأندية بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل أسوان المركز الـ12 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 17 نقطة حصدها أبناء الجنوب من 15 مباراة، حيث فاز أسوان فى 4 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 10 أهداف واستقبلت شباكهم 16 هدفا آخر.