شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدوري المصري اليوم الخميس 11 / 3 /2021.. بن شرقى يقترب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافى الدوري المصري اليوم الخميس 11 / 3 /2021، بعد فوز نادى الزمالك على سيراميكا، فى المباراة التى أقيمت اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز، شهد تواجد أشرف بن شرقى لاعب الزمالك فى المركز الثالث.

سجل هدفين الزمالك كل من المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 5، وإمام عاشور في الدقيقة 18 من عمر المباراة، التى شهدت تألق كبير من محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك.

وتعد مواجهة الزمالك وسيراميكا هى الأخيرة للبرتغالى جايمى باتشيكو الذى اقترب على الرحيل، بعدما اتفقت إدارة الزمالك مع الفرنسى باتريس كارتيرون على العودة مجددا للقلعة البيضاء.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم الخميس كالتالي..

أحمد سمير "طلائع الجيش" 7 أهداف

عمر كمال "المصري البورسعيدي" 7 أهداف

يوسف إبراهيم أوباما "الزمالك" 7 أهداف

أحمد ياسر ريان "سيراميكا" 6 أهداف

شيمليس بيكيلى "مصر المقاصة" 6 أهداف

رمضان صبحي "بيراميدز" 6 أهداف

رزاق سيسيه "الاتحاد السكندري" 6 أهداف

حسام حسن "سموحة" 6 أهداف

أشرف بن شرقى "الزمالك" 5 أهداف

شريف عادل محمد دابو "سيراميكا" 5 أهداف

مصطفى فتحي "سموحة" 5 أهداف

عمرو جمال "طلائع الجيش" 5 أهداف

جون أوكويي إيبوكا "إنبي" 5 أهداف

عمر السعيد "الجونة" 5 أهداف