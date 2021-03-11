شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو و طارق حامد ينضمان إلى بن شرقى فى الغياب عن الزمالك أمام الحرس فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود فى بطولة كأس مصر للإيقاف على خلفية حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة لحظة خروجه من مباراة الفريق اليوم أمام سيراميكا ونزول محمود عبد الرزاق شيكابالا فى اللقاء الذى أقيم ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز.

وفاز الزمالك على سيراميكا بثنائية نظيفة حملت توقيع أشرف بن شرقي وأمام عاشور.

كما يتغيب عن مباراة الزمالك و الحرس أشرف بن شرقى ايضا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أيضا وكذلك طارق حامد للسبب ذاته.