أول تعليق من باتشيكو على أنباء رحيله عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

نفى جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك نيته الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة، وسط الأنباء الواردة عن عودة باتريس كارتيرون لقيادة الفريق عقب الرحيل عن التعاون السعودي.

وقال باتشيكو عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في الدوري: "من الذي قال اني سوف أرحل عن الزمالك، أنا متصدر الدوري".

وتابع: "اللاعبون أثبتوا أمام الجميع أنهم يمتلكون احترافية كبيرة، وما حدث اليوم نتاج عمل يومي، وأنا دائمًا أقول للاعبين الفريق الكبير لا يخسر مباراتين متتاليتين، وبالأداء اليوم أثبتنا أننا فريق كبير".

وأضاف: "نحن أفضل فريق في مصر يقدم كرة قدم، وأفضل فريق يقدم مستوى لعب، وهذا بفضل المنافسين المميزين حيث نستطيع أن نظهر أعلى مستوى في اللعب".

وواصل: "لو لم نحترم سيراميكا كان من الممكن أن يحققوا نتيجة مختلفة فهم فريق قوي، جئنا من نتيجة سلبية وشعرنا من مواقع التواصل الاجتماع بأن الجمهور يدعمنا ويقف بجانبنا وكل نتيجة حققها الفريق يجب أن نشكر عليها الجمهور الذي ساندنا طوال الفترة الماضية".

واستطرد: "عندما كنت متواجد هنا منذ 5 سنوات اعددت الفريق من أجل الفوز بالدوري، وبالفعل تحقيق وهذا ما أفعله في الموسم الحالي.. أنا هنا منذ 5 أشهر وخلال هذا الفترة النادي لم يتعاقد النادي مع أي لاعب طلبته، وربما أكون أنا المدرب الوحيد الذي حدث معه ذلك، وأكبر فخر اليوم أنني رأيت 3 ناشئين في المباراة."

وواصل: "لا أرغب في الحديث عن أي شيء يخص مستقبلي لكني جاهز لقيادة الفريق في المران غدًا

ورد على خروج اللاعبين ونجاحهم بعيدًا عن الزمالك: "لدينا ملعب واحد للتدريب عليه وحالته غير جيدة، حتى أن نفسي تعرضت للإصابة وأنا أتدرب على الملعب.. الفريق يضم حاليًا 34 لاعبًا لذلك كان قراري بإعارة عدد من اللاعبين ليس لأنهم أقل من اللعب في الزمالك لكن لأنني لا استطيع تدريب 40 لاعب في نفس الملعب".

ونفى أن يكون فقد السيطرة على لاعبي الفريق: "في كل أندية العالم عندما يتم استبدال لاعب يشعر بالغضب، أنتم شاهدتم ليفربول، صلاح عندما يتم استبداله يغضب، ونفس الأمر ساديو ماني، وأنا كنت لاعب كرة فزت ببطولة أوروبا ولعبت كأس العالم، وعندما كنت استبدل أشعر بالغضب".

أما عن موقفه في حالة اتخاذ الزمالك قرار برحيله: "أنا لا استطيع أن أرد على شيء لم يحدث في الواقع"

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا بعد سلسلة من النتائج المتتالية بداية من تعادل مع تونجيت ثم وادي دجلة، وأخيرًا الخسارة أمام الترجي التونسي.