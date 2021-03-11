الزمالك يفقد نجومه الثلاثة أمام حرس الحدود بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

يفقد الزمالك الثلاثي أحمد سيد زيزو، وطارق حامد، وأشرف بنشرقي بالمباراة المحلية المقبلة أمام حرس الحدود بكأس مصر.

ويلتقي الزمالك أمام الحرس يوم ١٤ إبريل القادم في دور الـ32 لكأس مصر، قبل مواجهة الأهلي ببطولة الدوري يوم ١٨ إبريل.

وحصل الثلاثي على بطاقة صفراء ثالثة خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا بالجولة ال١٥ للدوري والتي انتهت بفوز الفريق الابيض بهدفين نظيفين.

ويلتقي الزمالك أمام الترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبلة بالجولة الرابعة لدوري أبطال افريقيا، قبل توقف كافة المسابقات بسبب خوض المنتخب المصري لمباريات تصفيات أمام افريقيا.