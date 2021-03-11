رسميا.. التعاون يعلن فسخ تعاقده مع كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن نادي التعاون السعودي، فسخ تعاقده مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بالتراضي بين الطرفين.

ونشر التعاون السعودي بيانا عبر حسابه الرسمي جاء كالتالي: "بناء على الاتفاق الذي تم بين التعاون السعودي والمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون فقد تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، عليه قدمت إدارة النادي الشكر والتقدير للفرنسي كارتيرون على ما قدم من عمل طوال فترة قيادته للفريق الأول.. متمنية له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة"

وجاء في بيان النادي: "التأخر في إعلان فك الارتباط جاء تلبية لرغبة المدرب".

ووصل كارتيرون إلى القاهرة صباح اليوم الخميس، فيما أكدت مصادر أن المدرب الفرنسي أنهى اتفاقه مع إدارة الزمالك للعودة لقيادة الفريق الأبيض خلفا لجايمي باتشيكو.