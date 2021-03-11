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عدسة الخليج 365 ترصد الظهور الأخير المحتمل لباتشيكو مع الزمالك أمام سيراميكا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تصوير- محمود بكار:

رصدت عدسة الخليج 365، جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، في الظهور الأخير المحتمل له مع الفريق الأبيض، أمام سيراميكا كيلوباترا في المباراة المقامة على ستاد القاهرة، ضمن الجولة الـ15 من مسابقة الدوري.

ووصل باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك والحالي للتعاون، إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فيما أكدت مصادر لمصراوي، أن كارتيرون اتفق مع إدارة الزمالك على تولي تدريب الفريق عقب مباراة سيراميكا، فيما سيرحل باتشيكو عن قيادة الأبيض.

وخسر الزمالك مباراته الأخيرة أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال، ليتعقد موقفه بالبطولة الأفريقية.

وسيستعد الزمالك عقب مواجهة سيراميكا، لمواجهة الترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل بالقاهرة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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