الخطيب يكشف كيف جاءت فكرة أهلي الأقصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن فكرة إنشاء فرع النادي الأهلي بمدينة طيبة بالأقصر، وذلك في كلمته خلال افتتاحية فرع النادي الجديد.

وقال الخطيب في كلمته، إن أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن دائرة الأقصر، اتصل به وطلب مقابلته لعرض فكرة إنشاء فرع للنادي الأهلي بالأقصر، في نفس الوقت الذي عرضت فيه شركة استادات نفس الأمر ولكن برؤية أكبر وهي وحدة الأهلي الاقتصادية.

وأوضح الخطيب عن هوية وحدة الأهلي الاقتصادية، والتي تضم ملعب الأهلي وي السلام، وتطوير قناة النادي، ومجمع حمامات السباحة المقرر أن يتم افتتاحه قريبا، وافتتاح فرع النادي بالأقصر.

وأكمل: "مازال هناك بعض الأمور المتبقية في ستاد الأهلي وي السلام نتمنى أن تنتهي سريعا".

وعبر الخطيب عن سعادته بافتتاح فرع الأقصر: "نحن في مناسبة تاريخية يجب أن يفخر بها كل أهلاوي، بافتتاح فرع الأهلي على أرض الصعيد الطيبة وأرض الحضارة والتاريخ.. عادة النادي الأهلي أن يكون الرائد والسباق وصاحب رسالة وطنية، بأن يشارك في دفع عجلة التنمية والتعمير التي تشهدها البلاد".

واختتم: "سعداء بوجودنا اليوم على أرض جنوب مصر، والمساهمة في رعاية النشء والتواصل الاجتماعي والثقافي، وفتح آفاق جديدة للشباب، الصعيد قدم لمصر مواهب كبيرة في كافة المجالات وليس الرياضة فقط".