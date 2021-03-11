علي غزال يُهدد بالرحيل عن سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر

قال علي غزال، لاعب نادي سموحة، إنه لا يعلم سبب غيابه عن المباريات مع فريقه، مؤكدًا أنه سيبحث عن الأفضل له ولمستقبله.

وكان سموحة قد تعاقد مع غزال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد عدم توصله لاتفاق مع نادي الزمالك وذلك بعد أنهى مشواره في اليونان.

وقال غزال من خلال تصريحات خاصة لمصراوي : "حزين لخروجي من قائمة المباريات في الآونة الأخيرة، أنا جاهز وأشعر أنني في حالة فنية بدنية وفنية جيدة، ولا أعرف سبب غيابي مع كامل احترامي للجهاز الفني".

وأضاف: ""لو استمر الوضع كما هو عليه، فبكل تأكيد سأبحث عن الأفضل لي، فأنا لاعب محترف وأريد التواجد والمشاركة في المباريات لأن لدي أهداف وطموحات كبيرة أردت تحقيقها وكانت السبب في عودتي للدوري المصري".

وشارك غزال حتى الآن في 8 مباريات فقط في دوري WE المصري.