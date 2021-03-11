الزمالك يزيد الفارق المؤقت على الصدارة مع الأهلي بثنائية في سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

وتقدم الزمالك بعد مرور 6 دقائق من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه أشرف بنشرقي قبل أن يُضيف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 19، بينما ألغى الحكم هدفًا للزمالك سجله بنشرقي في الدقيقة 68 بعد الرجوع لتقنية الفيديو؛ بداعي وجود مخالفة على إمام عاشور ضد صالح جمعة قبل وصول الكرة للزمالك وتسجيل اللاعب المغربي.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 33 في صدارة جدول ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن الأهلي، المتبقي له 3 مباريات عما خاضه لاعبو القلعة البيضاء، بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 21 في المركز التاسع.

وإليكم ملخصاً بأبرز أحداث المباراة:

انطلاقة سريعة للمباراة بتسجيل أشرف بنشرقي في الدقيقة 6 الهدف الأول للزمالك.

في الدقيقة 15 كاد يُسجل الزمالك الهدف الثاني، ولكن تسديدة زيزو التي حاول استغلال تقدم حارس سيراميكا كليوباترا ارتطمت بالشباك من أعلى، قبل أن يرد محمد مسعد بتسديدة في الدقيقة 17 تصدى لها جنش.

وفي الدقيقة 19 تسلم إمام عاشور الكرة من حدود منطقة الجزاء من فرجاني ساسي؛ ليسددها بطريقة رائعة في المرمى.

وفي الدقيقة 34: كاد أحمد ريان يُقلص النتيجة بتسديدة قوية تصدى لها محمود "جنش" وأخرجها ركنية نُفذت وشتتها لاعبو الزمالك.

وفي الدقيقة 41: كادت الركنية التي أرسها صالح جمعة من يمين الملعب تباغت جنش، لكن أخرجها الدفاع.

الدقيقة 52 كاد يُسجل الونش الهدف الثالث للزمالك بتحويله ركنية بنشرقي برأسه بجانب القائم الأيمن لسيراميكا كليوباترا.

الدقيقة 60: أهدر أحمد يلسر الريان أخطر كرات الشوط الثاني بتسديده الكرة في يد جنش وهو منفرد بالمرمى.

في الدقيقة 66: أرسل عبدالله جمعة عرضية داخل منطقة جزاء سيراميكا سددها بنشرقي من لمسة واحدة في المرمى مسجلاً الهدف الثالث.

الديقة 68: الحكم يوقف المباراة ويعود لتقنية الفيديو لمراجعة كرة جمعت بين إمام عاشور وصالح جمعة قبل بداية الهجمة الهدف.

الدقيقة 69: الحكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ على الزمالك قبل بداية الهجمة.

في الدقيقة 80: أجرى الزمالك تغييرين بمشاركة "روقا" بدلًا من فرجاني ساسي وشيكابالا بدلًا من زيزو.

الحكم يشهر البطاقة الصفراء لأحمد السيد "زيزو" بداعي تباطؤ اللاعب في الخروج من الملعب.

الدقيقة 82: شادي رضوان كاد يسجل لسيراميكا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن تصدى لها جنش وأخرجها ركنية نفذت وارتطمت بيد أحمد محسن لاعب سيراميكا.

في الدقيقة 85: شيكابالا هيأ الكرة ليوسف أوباما داخل منطقة الجزاء الذي سددها في الشباك من الخارج.

في الدقيقة 89: أوباما أرسل تمريرة رائعة لبنشرقي جعلته وجهًا لوجه لحارس سيراميكا، ولكنه فشل في مراوغته، ليرد أحمد ياسر ريان في الدقيقة 90 بإهدار فرصة خطرة؛ إذ مرت تسديدته بجانب القائم.

الدقية 90: أجرى باتشيكو تغييرًا بالدفع بأسامة فيصل بدلًا من بنشرقي.

الدقيقة 92: حسين فيصل لاعب الزمالك يُشارك بدلًا من أوباما.

الدقيقة 90+5: كاد يُسجل ميدو جابر الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا، ولكن تصدى جنش لتسديدته، وأخرجها ركنية نُفذت وأبعدها لاعبو الزمالك.