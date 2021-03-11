شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفقد خدمات بن شرقي وزيزو في مباراة حرس الحدود القادمة بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب ثنائي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن مباراة الفريق أمام حرس الحدود، بمنافسات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر، بسبب عقوبة الايقاف.

وتخصل زيزو وبن شرقي على البطاقة الصفراء الثالثة لكل منهما، خلال مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، التي اقيمت مساء اليوم الخميس، بمنافسات الدوري المصري الممتاز وحسمها الأبيض بهدفين نظيفين.

ويلعب الزمالك أمام الحرس في الرابع عشر من أبريل المقبل، بمنافسات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر.