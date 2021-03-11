شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الكروي الأول للنادي المصري مرانه الرئيسي، الخميس، على الملعب الفرعي لإستاد الجيش في مدينة برج العرب استعداداً لمواجهة انبي.

ويلتقي المصري مع انبي، السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر للدوري وهي المواجهة التي يسعي فيها على ماهر المدير الفني للمصري لتحقيق الفوز من أجل المنافسة للتواجد ضمن المربع الذهبي لبطولة الدوري من أجل المشاركة في إحدى البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

واستمر المران لما يقرب من 90 دقيقة، واشتمل على عدد من الوحدات التدريبية البدنية والتكتيكية التي شهدت العديد من التدخلات الفنية على ماهر الذي حرص على التركيز على عدد من الجوانب ومن اهمها تكثيف الضغط الهجومي وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

واختتم المران بتقسيمة قوية شهدت تألق العديد من اللاعبين وفي مقدمتهم الحارسين أحمد دعدور وعصام ثروت اللذين يتنافسان على نيل ثقة مدربهم مصطفى فتحي لاختيار أحدهما لخوض اللقاء كأساسيا خاصة في ظل غياب أحمد مسعود لحصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة بيراميدز الأخيرة.