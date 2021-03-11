شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يقرر الاستعانة بحكام أجانب فى الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة نادي الشباب السعودي سحب الثقة من الحكم المحلي، والاستعانة بالحكام الأجانب فيما تبقى للفريق الأول لكرة القدم من مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت إدارة النادي في بيان على حساب النادي الرسمي عبر «تويتر»، أن الأخطاء التحكيمية المؤثرة تكررت كثيراً خلال مباريات الفريق الأخيرة الأمر الذي أثر على نتائج المباريات وباعتراف لجنة التحكيم في اتحاد كرة القدم نفسها.

واستغربت إدارة النادي عدم معاقبة الحكام المخطئين من قبل لجنة الحكام- طبقاً للبيان- بل مكافأتهم بتكليفهم بمباريات أخرى متجاهلة أخطائهم التي تسببت في خسارة فريق الشباب، مما يؤثر على عدالة المنافسة، على الرغم من توفر أحدث التقنيات المساعدة.

وقالت الإدارة الشبابية إن ثقتهم في الحكم المحلي في السابق لم تكن في محلها ولمن لا يستحقها وإنها تعرب عن استنكارها واستيائها الشديدين من الأخطاء التحكيمية.

وجاء البيان الشبابي في أول ردة فعل بعد خسارة الكلاسيكو، أمام الاتحاد 1-2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز في الشرائع ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ليبقى رصيده عند 45 نقطة.