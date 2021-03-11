شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يكشف تطورات مفاوضات تجديد عقده مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني في المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن فيلمه الخاص الذي يحكى سيرته الذاتية، عن موقفه من تجديده عقده مع الميرنجي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وشدد راموس على أنه لا جديد في موضوع تجديد عقده مع النادى، وعندما يحدث أمر ما سيعلم الجميع بذلك، وتفكيره فقط منصب على العودة من الإصابة وإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة.

وقال راموس في المؤتمر الصحفى: «كنت محظوظا لمشاركة غرفة الملابس مع أفضل اللاعبين في العالم مثل كريستيانو، رونالدو، بيكهام، راؤول، وروبرتو كارلوس، وكذلك مع المنتخب الإسباني، مثل تشافي بويول وإنيستا لقد تعلمت منهم العديد من الأمور».

أضاف قائلا: «أقدر النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، لانه دائما ما ظهر كلاعب عظيم ومحترف داخل وخارج الملعب، فلقد ذهب إلى الدوري الأمريكي وعاد مرة أخرى وما زال يقدم مستويات رائعة، إنه قدوة ولاعب كبير».