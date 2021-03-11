شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يخطف صدارة الدوري السعودي برباعية فى الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الهلال على مضيفه فريق الوحدة بنتيجة 4 / 2 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية والذي شهد إثارة غير عادية حيث أحرزت 6 أهداف.

جاءت أهداف المباراة عن طريق يوسف نياكت هدفين في الدقيقتين 15 و40 لفريق الوحدة، بينما أحرز بافتيمي جوميز هاتريك 15، 56، 77، ولوسيانو فيتو في الدقيقة 36.

ونجح الهلال في تصدر ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة بالتساوي مع الشباب إلا أن فارق الأهداف لصالحه، فيما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 27 في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي.