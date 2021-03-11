شكرا لقرائتكم خبر عن «الفار» يلغي هدفين لنادي ميلان ضد مانشستر يونايتد في أقل من 10 دقائق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل رفائيل لياو لاعب ميلان الإيطالي، هدف التقدم في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة الجارية بينهما الآن في ذهاب دور 16 من الدوري الأوروبي موسم 2020-2021، ولكن تم إلغاء الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو VAR.

كما سجل فرانك كيسي هدفًا في الدقيقة الـ13 من عمر المباراة، ولكن تم إلغاؤه أيضًا بعدما أعلن الحكم عن لمسة يد الإيفواري طبقًا لتقنية الفيديو VAR.

وحصل أليكسيس سالماكرز، لاعب ميلان على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ18 من عمر المباراة.

ويواجه ميلان نظيره مانشستر يونايتد اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 بالدوري الأوروبي.