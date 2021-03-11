ليفاندوفسكي الافضل في البايرن في شهر شباط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

تمكن النجم البولندي لنادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني ​روبرت ليفاندوفسكي​ من حصد جائزة فردية جديدة.



وبعد أن اُختير بالأمس هدف روبرت ليفاندوفسكي في شباك أرمينيا بيليفيلد كأفضل هدف لبايرن ميونيخ في شهر شباط الماضي، تمكن النجم البولندي اليوم من الحصول على جائزة أفضل لاعب في شهر شباط في الفريق البافاري.

وحصل ليفاندوفسكي على أعلى تصويت من قبل جماهير البايرن كأفضل لاعب في شهر شباط بواقع 40%، وجاء في المركز الثاني ليون غوريتسكا بـ 16%، ثم جاء في المركز الثالث جمال موسيالا بـ 11%، وجاء في المركز الرابع ليروي ساني بـ 9%، ثم جاء خامسًا توماس مولر بـ 7%.

يذكر أن ليفاندوفسكي لديه حتى الآن 31 هدفًا في الدوري الألماني هذا الموسم، ويحتاج لتسجيل 9 أهداف لمعادلة الرقم القياسي لجيرد مولر بعدما سجل 40 هدفًا في موسم واحد بالبوندسليغا.