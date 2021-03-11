شكرا لقرائتكم خبر عن جريليش قائد أستون فيلا يغيب عن مواجهة نيوكاسل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المدرب دين سميث، الخميس، إن جاك جريليش، قائد أستون فيلا، تعافى من إصابة في الساق، لكن وعكة صحية ستحرمه من اللعب أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وغاب جريليش، صانع اللعب البارز في الفريق الذي سجل ستة أهداف وصنع عشرة هذا الموسم، عن آخر أربع مباريات في الدوري، لكن سميث قال، إنه قد يلحق بمباراة توتنهام هوتسبير في 21 مارس. وقال سميث للصحفيين قبل مواجهة نيوكاسل الجمعة: «لن يشارك جاك أمام نيوكاسل.

تحسنت حالته كثيراً، لكنه تعرض لوعكة صحية هذا الأسبوع. أتمنى أن يكون جاهزاً في مباراة توتنهام. يشارك في محاضرات الفريق ويُدلي برأيه كما يحضر معنا التدريبات. يتحلى بمسؤولية كبيرة».

وبعد أن أفلت من الهبوط في اليوم الأخير من الموسم العام الماضي، عزز أستون فيلا، مكانه في النصف الأعلى من الترتيب هذا الموسم، حيث يحتل المركز التاسع وخاض مباريات أقل من منافسيه ويسعى إلى اللعب في أوروبا الموسم المقبل.

وقال سميث: «تطورنا أسرع مما كنا نعتقد هذا الموسم. لم نشعر بالرضى عن مستوانا الموسم الماضي».