شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يعود من حتا بفوز صعب وثمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حتا:”الخليج 365”

عاد الجزيرة من استاد حمدان بن راشد بفوز صعب وثمين على حتا 1-صفر، ضمن الجولة العشرين من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة، ويبتعد في الصدارة عن بني ياس الثاني، وقبل مباراته مع النصر الجمعة. في المقابل، بقي حتا في المركز الأخير وله 8 نقاط. وسجل علي مبخوت أفضل لاعب في شهر فبراير/ شباط هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 39، بعدما تعرض الهولندي كواس للعرقلة من قبل درويش محمد.

ويعتبر الفوز هو السادس في 6 مواجهات بين الجزيرة وحتا في دوري الخليج العربي، فيما نجح علي مبخوت في رفع رصيده إلى 18 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين و164 هدفاً في الترتيب العام، وأصبح على بعد 11 هدفاً من معادلة رقم فهد خميس، أفضل هداف في تاريخ الدوري برصيد 175 هدفاً.

من جهته، قال كايزر مدرب الجزيرة إن طريقة لعب حتا الدفاعية، أثرت كثيراً في فريقه الذي يلعب بأسلوب الاستحواذ، مؤكداً أن عدم استغلال الفرص السانحة في الشوط الأول والاكتفاء بهدف علي مبخوت كاد يكلفهم غالياً في الشوط الثاني الذي تصدى خلاله علي مبخوت للعديد من الكرات الخطرة. وقال فلاديمير مدرب حتا إن فريقه قدّم مباراة جيدة، لكنه اصطدم بفريق هو الأفضل في الإمارات حالياً، واعداً بالتعويض في المباريات المقبلة.