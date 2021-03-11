شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب ورئيس «إستادات» يتبادلان الدروع في افتتاح «الأهلي الأقصر» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة «إستادات»، العضو المنتدب، على تبادل الدروع في حفل افتتاح فرع «الأهلي الأقصر» الذي أقيم مساء اليوم ،الخميس، بمدينة طيبة بالأقصر، وذلك في ظل التعاون المثمر بين النادي والشركة، وذلك في إطار مشروعات الوحدة الاقتصادية بين الطرفين.

واحتفل الأهلي اليوم بافتتاح فرع النادي بمدينة طيبة بالأقصر، وذلك بحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونائب محافظ الأقصر، وأعضاء مجلس إدارة الأهلي، ومدير أمن الأقصر، وسكرتير المحافظ، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأحمد دياب وشريف الجابري وكيلي لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، وعدد من النواب والقيادات بالمحافظة، وكوكبة من الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة، ولفيف من رموز ونجوم القلعة الحمراء والشخصيات العامة.



الخطيب وسيف الوزيري

ويعتبر «الأهلي الأقصر» أكبر نادٍ رياضي بالمحافظة، حيث تبلغ مساحته 13 فدانًا، ويشمل ملعبًا قانونيًّا لكرة القدم، مجهزًا بمدرجات تتسع لـ5 آلاف متفرج، وملاعب متنوعة للألعاب الجماعية والفردية، وحمام سباحة أولمبيًّا، وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان.

ويضم «الأهلي الأقصر» مبنى اجتماعيًّا يشمل العديد من الخدمات الاجتماعية والرياضية، بخلاف المسجد و«الجيم»، وملعب الخماسي، كما يتضمن العديد من الملاعب المجهزة لخدمة أكاديميات كرة القدم والسلة والطائرة واليد، وملاعب التنس الأرضي، وتنس الطاولة وألعاب القوى، وحمامات السباحة وكرة الماء.