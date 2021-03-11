شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الزمالك يواصل التقدم وإلغاء هدف بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وسيراميكا في الجولة الخامسة عشر من الدورى والمقامة علي استاد القاهرة، بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين احرزهما المغربي اشرف بن شرقي في الدقيقة 5 وامام عاشور في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

بدأ الشوط الثاني من مباراة الزمالك وسيراميكا بمحاولات هجومية للاعبي سيراميكا ولكن دون خطورة كبيرة علي مرمي جنش حارس مرمي الزمالك، قابلها بعض الهجمات المرتدة من لاعبي الزمالك مستغلين تقدم لاعبي سيراميكا، الا ان جميع محاولات الفريقين لم تسفر عن أي اهداف جديدة لتستمر النتيجة 2/0 للزمالك بعد مرور 60 دقيقة.

لاعبو سيراميكا لم يفقدوا الأمل في العودة للمباراة وزادت الفاعلية الهجومية للضيوف، وكاد احمد ياسر ريان ان يحرز هدف فريقه الأول من انفراد تام بمحمود جنش، الا ان الأخير استطاع الإمساك بالكرة بسهولة، قبل ان يعلن حكم المباراة وقوع احمد ياسر ريان في تسلل.

وفي الدقيقة 66 يحرز اشرف بن شرقي الهدف الثالث لفريقه الزمالك والثاني له ، الا ان الحكم محمود ناجي الغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب خطأ علي امام عاشور لصالح صالح جمعة لاعب سيراميكا قبل احراز الهدف لتستمر النتيجة 2 / 0 للزمالك.

بدأ الزمالك المباراة بقوة هجومية املا في احراز هدف التقدم مبكرا واحراز فوزا كبيرا يصالح به الجماهير، وبالفعل نجح اشرف بن شرقي في الدقيقة 5 من احراز هدف التقدم من مهارة فردية رائعة.

استمر الزمالك في الهجوم لزيادة الاهداف ، وكان هجوم الزمالك هو الاخطر علي مدار الـ 30 دقيقة الاولى في المباراة ، في المقابل فان فريق سيراميكا حاول مبادلة الزمالك الهجمات علي استحياء .

وفي الدقيقة 18 ينجح امام عاشور في احراز الهدف الثاني لفريق الزمالك من تسديدة رائعة خدعت عامر عامر حارس المرمي معلنا تقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

حاول لاعبو سيراميكا احراز هدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول الا ان تألق دفاع الزمالك حال دون احراز اهداف، وهدأ أداء لاعبو الزمالك مع نهاية الشوط لينتهي بتقدم الزمالك 2/0.

يدير مباراة الزمالك وسيراميكا محمود ناجي حكم ساحة، ويعاونة كل من محمد محمود لطفي، ومحمود أبوالرجال ، ويتواجد أحمد إبراهيم كحكم رابع في لقاء الزمالك وسيراميكا ، فيما يتواجد محمود بسيوني كحكما للفيديو، ويعاونه عاطف حسين مساعدا له.

بدأ باتشيكو المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : امام عاشور- اشرف بن شرقي – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما

فيما بدأ فريق سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : عامر عامر

خط الدفاع : خالد صبحي، طارق سامي، محمد توني، باتريس

خط الوسط : صالح جمعة، محمد إبراهيم، ميدو جابر، شادي حسين، محمود نبيل

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان

الزمالك يدخل مباراة سيراميكا محتلا صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة جمعها بعد خوض 13 مباراة بعد تحقيق 9 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 14 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و3 خسائر.