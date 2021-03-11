شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي يغيب عن الزمالك في مباراة حرس الحدود للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود فى بطولة كأس مصر بسبب الإيقاف بعد حصوله علي البطاقة الصفراء الثالثة خلال مشاركته أمام سيراميكا.

تمكن أشرف بن شرقى من أحراز هدف التقدم لفريق الزمالك بمرمى سيراميكا في المباراة المقامة حاليا ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وسيراميكا في الجولة الخامسة عشر من الدورى والمقامة علي استاد القاهرة، بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين احرزهما المغربي اشرف بن شرقي في الدقيقة 5 وامام عاشور في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

بدأ الزمالك المباراة بقوة هجومية املا في احراز هدف التقدم مبكرا واحراز فوزا كبيرا يصالح به الجماهير، وبالفعل نجح اشرف بن شرقي في الدقيقة 5 من احراز هدف التقدم من مهارة فردية رائعة.

استمر الزمالك في الهجوم لزيادة الاهداف ، وكان هجوم الزمالك هو الاخطر علي مدار الـ 30 دقيقة الاولى في المباراة ، في المقابل فان فريق سيراميكا حاول مبادلة الزمالك الهجمات علي استحياء .

وفي الدقيقة 18 ينجح امام عاشور لاعب الزمالك في احراز الهدف الثاني لفريق الزمالك من تسديدة رائعة خدعت عامر عامر حارس المرمي معلنا تقدم الزمالك بهدفين نظيفين.