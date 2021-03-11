شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منتخب الكاراتيه يتدرب فى تركيا استعداداً لبطولة البريميرليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبى منتخب الكاراتيه التدريب الأخير فى تركيا قبل انطلاق منافسات بطولة البريميرليج التى تقام باسطنبول وتستمر حتى 15 مارس الجارى ،ضمن البطولات المدربجة فى خطة الاعداد لدورة الالعاب الاولمبية بطوكيو 2021 .

وقاد محمد عبد الرحمن تاتو تدريبات منتخب الرجال، التى تضم كل من محمد صلاح، على الصاوى، عبدالرحمن حاتم، طه طارق، عبد الله ممدوح، محمد أحمد، ياسمين حمدى، وزياد محمد، يوسف أشرف، على الكومى ، بينما قاد هانى قشطة تدريبات البنات وهن سارة عاصم، آية هشام، ريم سلامة، سهيلة أحمد، حبيبة ماجد ، أسماء مجدى، تقى هشام، بالإضافة إلى فريال أشرف ، و شيماء ابو اليزيد ، و ياسمين حمدى .

ونجحت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه فى التأهل الى الاولمبياد كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تنجح فى التأهل الى الاولمبياد حيث تشهد النسخة المقبلة من الاولمبياد مشاركة الكاراتيه لأول مرة فى المنافسات الاولمبية .



تدريب الكاراتيه



فريال اشرف وياسمين حمدى مع هانى قشطة مدرب المنتخب



لاعبات الكاراتيه و اشرف الجزار



لاعبات الكاراتيه