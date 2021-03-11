شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة .. الزمالك يتقدم على سيراميكا بهدفي بن شرقي وعاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وسيراميكا في الجولة الخامسة عشر من الدورى والمقامة علي استاد القاهرة، بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين احرزهما المغربي اشرف بن شرقي في الدقيقة 5 وإمام عاشور في الدقيقة 18 من عمرالمباراة.

بدأ الزمالك المباراة بقوة هجومية املا في احراز هدف التقدم مبكرا واحراز فوزا كبيرا يصالح به الجماهير، وبالفعل نجح اشرف بن شرقي في الدقيقة 5 من احراز هدف التقدم من مهارة فردية رائعة.

استمر الزمالك في الهجوم لزيادة الاهداف ، وكان هجوم الزمالك هو الاخطر علي مدار الـ 30 دقيقة الاولى في المباراة ، في المقابل فان فريق سيراميكا حاول مبادلة الزمالك الهجمات علي استحياء .

وفي الدقيقة 18 ينجح امام عاشور في احراز الهدف الثاني لفريق الزمالك من تسديدة رائعة خدعت عامر عامر حارس المرمي معلنا تقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

يدير مباراة الزمالك وسيراميكا محمود ناجي حكم ساحة، ويعاونة كل من محمد محمود لطفي، ومحمود أبوالرجال ، ويتواجد أحمد إبراهيم كحكم رابع في لقاء الزمالك وسيراميكا ، فيما يتواجد محمود بسيوني كحكما للفيديو، ويعاونه عاطف حسين مساعدا له.

الزمالك يدخل مباراة سيراميكا محتلا صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة جمعها بعد خوض 13 مباراة بعد تحقيق 9 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 14 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و3 خسائر.

بدأ باتشيكو المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : امام عاشور- اشرف بن شرقي – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما

فيما بدأ فريق سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : عامر عامر

خط الدفاع : خالد صبحي، طارق سامي، محمد توني، باتريس

خط الوسط : صالح جمعة، محمد إبراهيم، ميدو جابر، شادي حسين، محمود نبيل

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان