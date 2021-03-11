شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُنهي الشوط الأول متقدمًا على سيراميكا بهدفين ‏نظيفين ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشوط الأول من مباراته الجارية الاّن على ملعب القاهرة الدولي، أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، بمنافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، متقدماً بهدفين نظيفين.

سجل ثنائية الزمالك كل أشرف بن شرقي من توغل في الجبهة اليسرى وتسديدة داخل شباك عامر عامر مع الدقيقة 6، وإمام عاشور من قذيفة بيسراه من داخل منطقة الجزاء مع الدقيقة 19 من عمر الشوط.

وشهد الشوط الأول محاولات عديدة من فريق سيراميكا كليوباترا واندفاع هجومي كبير نتج عنه مساحات شاسعة في خطه الخلفي، ولاحت لفريق سيراميكا عدة فرص سانحة للتسجيل وسط تألق محمود جنش حارس الزمالك.