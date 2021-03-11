شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ إمام عاشور يعزز تقدم الزمالك أمام سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل إمام عاشور، نجم خط وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، ثاني الأهداف البيضاء في مرمى سيراميكا كليوباترا مع الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول للمباراة الجارية بينهما الاّن بملعب القاهرة الدولي بمنافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسدد إمام عاشور صاورخاً بيسراه من داخل منطقة جزاء سيراميكا لتسكن الكرة شباك عامر عامر وتعلن عن تقدم الزمالك بهدفين نظيفين مع أول 20 دقيقة.

وكان بن شرقي قد افتتح النتيجة بهدف من مهارة فردية مع الدقيقة الخامسة من عمر الشوط .