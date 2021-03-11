شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: الأهلي طوال تاريخه «فعل» والزمالك «رد فعل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، دائمًا ما يكون هو «الفعل»، خلال المباريات.



وقال محمد صديق، خلال برنامج «ستاد المصري اليوم»:«الأهلي طول تاريخه، فعل وليس رد فعل، حيث دائمًا ينزل أي مباراة، يسعى لحسمها خلال الربع ساعة الأولى بإحراز هدف على الأقل، وهذا كا يساعده على حسم لقب الدوري مبكرًا».

وأضاف :«مشكلة الزمالك، أنه رد فعل، ويدخل المباراة بعد أول 45 دقيقة، وتكون نتيجة المباراة حسمت بشكل كبير»، مضيفًأ :«الدوري لم يتم حسمه حتى الأن، مازال هناك دور كامل، والأهلي من الممكن أن يفقد بعض النقاط».