شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يصعق سيراميكا بهدف مبكر لنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم المغربي أشرف بن شرقي، نجم الزمالك لفريقه مع الدقيقة السادسة من عمر مباراته أمام سيراميكا، الجارية الاّن بملعب القاهرة، بمنافسات الجولة رقم 15 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

وتوغل بن شرقي من الحبهة اليسرى وراوغ دفاع سيراميكا وسدد بيمناه داخل الشباك معلناً عن تقدم الزمالك مع الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.