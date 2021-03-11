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أشرف بن شرقي يصعق سيراميكا بهدف مبكر لنادي الزمالك

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم المغربي أشرف بن شرقي، نجم الزمالك لفريقه مع الدقيقة السادسة من عمر مباراته أمام سيراميكا، الجارية الاّن بملعب القاهرة، بمنافسات الجولة رقم 15 من عمر مسابقة الممتاز 2020-2021.

وتوغل بن شرقي من الحبهة اليسرى وراوغ دفاع سيراميكا وسدد بيمناه داخل الشباك معلناً عن تقدم الزمالك مع الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

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