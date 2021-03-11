شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد ضد ميلان في الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره ميلان اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 بالدوري الأوروبي. ويلتقي الفريقان في تمام الساعة 7:55 مساءً على ملعب أولد ترافورد. ويخوض مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: دين هندرسون خط الدفاع: ماجواير- بايلي- تيليس- وان بيساكا. خط الوسط: ماتيتش- دانيل جيمس- ماكتومناي- برونو فرنانديز. خط الهجوم: ماسون جرينوود- مارسيال. بينما يخوض ميلان المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: دوناروما. خط الدفاع: كيير – توموري – كالابريا- دالوت. خط الوسط: كيسي – ساليمايكيرس – ميتي- براهيم دياز. خط الهجوم: كرونيتش- رافائيل لياو. الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954