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التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد ضد ميلان في الدوري الأوروبي

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هبة الله محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد ضد ميلان في الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره ميلان اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 بالدوري الأوروبي.

ويلتقي الفريقان في تمام الساعة 7:55 مساءً على ملعب أولد ترافورد.

ويخوض مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دين هندرسون

خط الدفاع: ماجواير- بايلي- تيليس- وان بيساكا.

خط الوسط: ماتيتش- دانيل جيمس- ماكتومناي- برونو فرنانديز.

خط الهجوم: ماسون جرينوود- مارسيال.

بينما يخوض ميلان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: كيير – توموري – كالابريا- دالوت.

خط الوسط: كيسي – ساليمايكيرس – ميتي- براهيم دياز.

خط الهجوم: كرونيتش- رافائيل لياو.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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