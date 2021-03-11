شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد ضد ميلان في الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره ميلان اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 بالدوري الأوروبي.
ويلتقي الفريقان في تمام الساعة 7:55 مساءً على ملعب أولد ترافورد.
ويخوض مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: دين هندرسون
خط الدفاع: ماجواير- بايلي- تيليس- وان بيساكا.
خط الوسط: ماتيتش- دانيل جيمس- ماكتومناي- برونو فرنانديز.
خط الهجوم: ماسون جرينوود- مارسيال.
بينما يخوض ميلان المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: دوناروما.
خط الدفاع: كيير – توموري – كالابريا- دالوت.
خط الوسط: كيسي – ساليمايكيرس – ميتي- براهيم دياز.
خط الهجوم: كرونيتش- رافائيل لياو.
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